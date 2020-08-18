قاعدة بحرية تركية في المتوسط بتمويل من قطر

أكدت وسائل إعلام عربية أن حكومة الوفاق الليبية وقعت اتفاقاً مع تركيا وقطر، لجعل ميناء مصراتة، قاعدة بحرية تركية في شرق المتوسط.



وينصّ الاتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقرّ مدينة مصراتة، وأن تموّل قطر مراكز ومقرّات تدريب مقاتلي حكومة الوفاق.



وكان الجيش الليبي أكد سابقاً أن تركيا ما زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا ، لافتاً إلى أنها بدأت بتحويل مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، للانطلاق نحو منطقة الهلال النفطي، واتخذت منشآت حيوية في المدينة لتمركز الميليشيات المسلحة.



ويأتي الاتفاق بالتزامن مع زيارة كل من وزيري الدفاع التركي والقطري إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أن المحادثات مع الجانبين القطري والتركي، شملت مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات الوفاق.