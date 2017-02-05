قاعة لمؤتمرات مجلس الشعب الصحفية وللقاء الوزراء مع المواطنين شهرياً

أعلن نائب رئيس مجلس الشعب نجدة إسماعيل أنزور أن المجلس سيفتتح المكتب الإعلامي الجديد ظهر اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مؤكداً أن المكتب سيحتوي على قاعة خاصة للمؤتمرات الصحفية. وقال إنزور: إنه سيتم استخدام القاعة للقاء الوزراء مع المواطنين وذلك باختيار شرائح من المجتمع وطرح همومهم عليهم موضحاً أنه سيتم ضمن برنامج شهري إضافة إلى آخر أسبوعي مع أعضاء المجلس ضمن المكتب الإعلامي. ويتألف المكتب من قاعة للصحفيين وأخرى للترجمة الفورية وغرفة للتسجيل وقاعة مؤتمرات لعدة استخدامات منها إلقاء المؤتمرات الصحفية تتضمن أجهزة حديثة كما يتضمن المكتب قاعة للمحررين العاملين فيه. وأكد أنزور أنه تم تجهيز المكتب بأفضل أنواع التجهيزات الفنية من كاميرات وأجهزة صوت وذلك لإنتاج الجلسة من المجلس ثم بثها عبر التلفزيون وبالتالي تكون هناك استقلالية في تسجيل الجلسات في المجلس. وأضاف أنزور: إنه تمت كتابة اسم المجلس على قوس قاعة المؤتمرات باللغة المسمارية وذلك لنثبت العالم أن حضارة سورية هي قديمة وكل من يأتي للمجلس يجب أن يشاهد هذه اللغة التي تدل على أن سورية هي التي اخترعت الكتابة.

وأكد أنزور أن المجلس لم يتأخر في تطوير المكتب الإعلامي بل إنه بدأ العمل عليه منذ اليوم الأول مشيرا إلى أن المكتب الذي أدار الأدوار السابقة للمجلس له ظروفه حول مسألة تطوير العقل الإعلامي للمجلس.

ورأى أنزور أن الإعلام كان له نمط معين ثم نتيجة الأزمة تغير موضحا أنه في بداية الأزمة اتخذ موقفاً دفاعياً بعدها بدأ بمواجهة الهجمة الشرسة على البلاد، مضيفاً: حالياً بدأ الإعلام يبتكر ويتطور.

وقال أنزور: مطلوب منا جميعاً أن نبتكر ولذلك أجد دوري في هذا المكان مؤكدا أنه رغم الإمكانيات الشحيحة إلا أنه تم تجهيز مكتب إعلامي سيكون له دور كبير في تطوير عمل المجلس في المراحل القادمة. وفي الغضون أكد أنزور أنه تم تخصيص أجهزة حاسب لأعضاء مجلس الشعب إضافة إلى إحداث مكتبة خاصة لهم تضم عشرات الآلاف من الكتب بمختلف أنواعها وذلك كخطوة لتطوير المجلس وإدخال التكنولوجيا إليه ولا سيما في ظل التطور الذي يشهده العالم.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن