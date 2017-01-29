قاضية فدرالية أمريكية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب

عطلت قاضية فدرالية أمريكية جزئيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع رعايا سبع دول من منطقة الشرق الأوسط من السفر إلى الولايات المتحدة وأمرت بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ أمس الأول بموجب القرار الرئاسي.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين بنيويورك وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية ان “القاضية آن دونيلي وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أصدرت أوامرها للسلطات الأمريكية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالقرار إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة”.

وكان ترامب وقع أمس الأول قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين ويفرض قيودا مشددة على المسافرين من سبع دول من منطقة الشرق الأوسط بذريعة وجود إرهابيين في صفوفهم.

كما أمرت القاضية السلطات الأمريكية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء يوم الجمعة فيما رحب مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أنتوني روميرو بقرار القاضية الفدرالية.



وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأمريكية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.



إلى ذلك تظاهر مئات الأمريكيين أمام مطار جون كينيدي والمحكمة الاتحادية في بروكلين احتجاجا على قرار ترامب بشأن اللاجئين.

وعبر المحتجون عن فرحتهم بقرار المحكمة الاتحادية التي قررت منع ترحيل الأشخاص الذين سيشملهم قرار ترامب بشأن الهجرة رافعين شعارات مثل “كلنا مهاجرون” و”مرحبا باللاجئين”.

وكانت جمعيات أمريكية مختصة بالدفاع عن الحقوق المدنية رفعت أمس دعوى قضائية اعتراضا على قرار ترامب بينما دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الرئيس الأمريكي إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين في بلاده والامتناع عن التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين.



يذكر ان الدول الغربية التي تدعم الإرهاب فى سورية والمنطقة تشهد منذ عدة سنوات موجات هجرة غير مسبوقة للاجئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نتيجة جرائم التنظيمات الإرهابية فيها إضافة إلى تدخلات تلك الدول ذاتها في شؤون دول المنطقة.



اياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب



من جهة أخرى قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا” .. إن الحظر الأمريكي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط “ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران”.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم .. “إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة كان مفاجأة لشركات الطيران”.

وأضافت الرسالة.. ان إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أطلعت الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال مؤتمر عبر الهاتف أمس على القواعد الجديدة مشيرة إلى أن “حملة جوازات السفر من دول مثل إيران بمن فيهم أطقم الطائرات سيمنعون من دخول الولايات المتحدة”.

وينص القرار الذي وقعه ترامب على تعليق برنامج استقبال اللاجئين بالكامل لمدة 120 يوما على الأقل “ريثما يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة”.

وتشهد الدول الغربية التي تدعم الإرهاب في سورية والمنطقة موجات هجرة غير مسبوقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نتيجة جرائم التنظيمات الإرهابية فيها إضافة إلى تدخلات تلك الدول في شؤون دول المنطقة.

وكالات