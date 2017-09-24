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قاسمي: ترامب لا يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط سوى النفط والدولار ورقصة السيف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لا يعرف الفرق بين قضايا الحكم و المعاملات التجارية”.قاسمي: ترامب لا يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط سوى النفط والدولار ورقصة السيف

وأكد قاسمي في حديث مع صحيفة “اعتماد” الايرانية أن بلاده ” ترد أمام العالم على الاهانات و الأخطاء التي ارتكبها ترامب من خلال الاستناد الى ثقافتها و حضارتها بوعي و منطق”، موضحاً أن “جميع السجناء الإيرانيين-الأميركيين في ايران حوكموا وثبت لدى القضاء ارتكابهم جرائم ويجب ان يقصوا فترة محكوميتهم”، مشدداً على أن طهران “تأخذ القضايا الانسانية دائما بعين الاعتبار و تتمنى أن لا يكون هناك سجين واحد”.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لا يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط سوى النفط والدولار ورقصة السيف”.

وكانت العديد من المدن الايرانية قد شهدت تظاهرات غاضبة بعد صلاة الجمعة، تنديداً بخطاب ترامب في الأمم المتحدة الذي أساء به لبلادهم التظاهرات شملت العاصمة طهران ومدناً عديدة أخرى ردّد خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة لأميركا.

وفي سياق منفصل، قال إن “ايران مستعدة لمواصلة الحوار مع كندا، لكن هناك عوامل غير معروفة تؤثر على الحكومة الكندية لعدم تطبيع علاقاتها مع ايران”.

المصدر: الميادين نت

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