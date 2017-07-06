قاذفات روسية تغير على داعش في عقيربات وتدريبات لأسطولها قرب السواحل السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قاذفات من طراز «تو- 95 أم إس» شنت ضربات جوية بصواريخ مجنحة من طراز «إكس- 101» على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة عقيربات بريف حماة وسط البلاد، في وقت يجري فيه الأسطول الحربي الروسي تدريبات رماية جديدة، في مياه البحر الأبيض المتوسط، قرب السواحل السورية.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن الضربات أسفرت عن تدمير مركز قيادي لمسلحي داعش إضافة إلى ثلاثة مستودعات كبيرة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة العقيربات الحدودية بين محافظتي حمص وحماة السوريتين.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الروسية بحسب الموقع، أن القاذفات أقلعت من قاعدة إنغلس في روسيا. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها قاذفات روسية باستهداف مواقع لتنظيم داعش في سورية، حيث تلقت في شباط الماضي مواقع تنظيم داعش في الرقة ضربة باستخدام الصواريخ المجنحة «خ-101» أطلقتها القاذفات الإستراتيجية «تو-95 أم اس»، بعد أن استهدفت 6 قاذفات روسية بعيدة المدى معامل للمتفجرات ومستودعات للأسلحة والآليات العسكرية للتنظيم في محافظة دير الزور في كانون الثاني الماضي.

وقبل ذلك نفذت قاذفات روسية إستراتيجية بعيدة المدى في آب العام الماضي ضربات استهدفت مواقع داعش في دير الزور.

على خط مواز ذكرت وكالة «إنترفاكس»، نقلا عن بلاغ رسمي صادر لإنذار الطيران والسفن، أن «الأسطول الحربي الروسي سيجري تدريبات رماية في 5 تموز «يوليو»، مشيرة إلى أن التدريبات قد تستمر حتى الساعة السادسة مساء (بتوقيت موسكو) في المياه الدولية بالبحر المتوسط على حدود مياه سورية الإقليمية.



يذكر أن هذه المنطقة في البحر المتوسط أغلقت، في الفترة بين 18 و30 حزيران الماضي، وكذلك في الفترة بين أيار و4 حزيران، لإطلاق صواريخ من على متن سفن حربية روسية قرب سواحل سورية. وقام الأسطول الروسي بإطلاق صواريخ مجنحة من نوع «كاليبر»، في 31 أيار و23 حزيران، مستهدفة مواقع لتنظيم داعش في سورية.

وكالات