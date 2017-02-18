قاذفات روسية استراتيجية تستهدف ريف الرقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية استهدفت أمس، عدة مواقع لتنظيم «داعش» في ريف محافظة الرقة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «مجموعة من قاذفات (تو95) الاستراتيجية المزودة بصواريخ مجنحة مطورة، نفّذت سلسلة غارات على مواقع (داعش) في ريف الرقة».



ولفتت إلى أن الغارات «تركّزت على قواعد ومعسكرات تدريب ومركز قيادة للتنظيم».

وقال البيان إن القاذفات أقلعت من قواعدها في روسيا وحلّقت مروراً بالأراضي الإيرانية والعراقية، وصولاً إلى الأجواء السورية، مضيفاً أن «مقاتلات من مجموعة الطائرات الروسية المرابطة في قاعدة حميميم الجوية، وفّرت التغطية الجوية للقاذفات».



وكالات