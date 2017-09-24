قاذفات أمريكية تحلق قرب سواحل كوريا الديمقراطية

حلقت قاذفات أمريكية قرب السواحل الشرقية لكوريا الديمقراطية فى خطوة استفزازية جديدة من شأنها تصعيد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ومحاولة أمريكية لاستعراض القوة بعد التهديدات التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بيونغ يانغ.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الامريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة ثاد الصاروخية فى أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت قولها في بيان.. أن “المهمة التي نفذتها قاذفة بي 1بى ومقاتلة اف 15 تشكل دليلا على العزم الاميركى ورسالة واضحة مفادها ان لدى ترامب العديد من الخيارات العسكرية لإلحاق الهزيمة بأي تهديد كان” مضيفة “إننا مستعدون لاستخدام مجموعة كاملة من القدرات العسكرية للدفاع عن الوطن الأميركى وحلفائنا.

وكان وزير خارجية كوريا الديمقراطية رى يونغ أكد في كلمة له أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ترامب يشكل “أكبر تهديد للسلام في العالم” وذلك على خلفية تهديداته المتكررة لكوريا الديمقراطية ورسمه صورة قاتمة للعالم عبر خطاب اتسم بالعدائية أمام الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي وغلب عليه طابع المواجهة والتهديد للتعامل مع التحديات الدولية وهدد فيه بـ”محو” كوريا الديمقراطية بـ”الكامل” قوبل برفض وإدانات دولية واسعة.