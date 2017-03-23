قادروف سيزور سورية

كشف النائب آدم ديليمخانوف الذي يمثل جمهورية الشيشان في مجلس النواب (الدوما) الروسي، خلال زيارته إلى سورية أن الرئيس الشيشاني رمضان قادروف ينوي زيارة دمشق.

وقال ديليمخانوف أحد أعضاء الوفد النيابي الروسي الأوروبي الذي يقوم بزيارة لسورية، خلال زيارة الوفد لمدينة حلب مساء الثلاثاء، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «سيأتي (قادروف) بالتأكيد».

وكان النواب الروس الأوروبيون قد اختتموا زيارتهم لسورية بجولة في مدينة حلب، حيث نفذوا مهمة إنسانية واجتمعوا مع المحافظ ومسؤولين آخرين. كما قام النواب بجولة في شوارع أحياء شرق حلب.

يذكر أن الصندوق الخيري، الذي يحمل اسم الرئيس الشيشاني الراحل أحمد قادروف، وهو والد الرئيس الحالي، يقدم مساعدات إنسانية واسعة النطاق في سورية تشمل العديد من المناطق المتضررة بسبب الحرب. وينسق توزيع العمليات الخيرية للصندوق في سورية السيناتور زياد سبسبي، الذي يمثل جمهورية الشيشان في مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي.

ويضم الوفد النيابي الروسي الأوروبي نواباً من مجلس الدوما الروسي والبرلمان الأوروبي ويرأسه نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فلاديمير فاسيلييف. ويضم في عضويته لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما برئاسة ليونيد سلوتسكي، إضافة إلى 10 برلمانيين من إسبانيا وإيطاليا والتشكيك وصربيا وبلجيكا منهم رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو اغرامونت، وزعيم مجموعة «تحالف الليبيراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا» جورجي شوكلا، ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الجمعية ألين ديستيكس.

وكان الوفد بدأ زيارته إلى سورية الإثنين بلقاء الرئيس بشار الأسد الذي تحدث إليهم عن تطورات الوضع في سورية ورد على استفسارات أعضاء الوفد بشأن أوضاع الشعب السوري بعد 6 سنوات من الحرب.

وكالات