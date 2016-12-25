الرئيس الأسد يعزي بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
تسوية أوضاع 510 أشخاص من مدينة الصنمين بينهم 150 مسلحا
تقدم جديد جنوب غرب تدمر ومقتل إرهابيين في أرياف حلب ودير الزور وحماة
إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات إرهابية
«الفيجة» تعمل بخطة الطوارئ والتقنين يومان بيوم في دمشق
قاتِل السفير الروسى قاتَل سنة 2015 فى حلب مع "جبهة فتح الشام"
قرى بريف دمشق الغربي تلتحق بركب المصالحة.. ومسلحو مدينة درعا يرفضونها
أوباما يوقّع على قانون يتيح تسليح المتمردين في سوريا بصواريخ مضادة للطيران
الحكومة السورية توافق على استئناف الحوار السوري ـ السوري
العراق: القضاء على متزعمين اثنين من “داعش” الإرهابي بالموصل
أنقرة تقرّ اتفاق "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
عمال مشفى الأسد الجامعي بلا عمل
الجيش يتصدى لأعنف هجوم لـ “داعش“ على محاور الريف الشرقي بحمص
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيين اثنين لإنتمائهما إلى مجموعات إرهابية
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات مطرية
2016-12-25 11:51
قاتِل السفير الروسى قاتَل سنة 2015 فى حلب مع "جبهة فتح الشام"

ذكرت صحيفة الزمان التركية أنه تبين من التحقيقات الأولية أن قاتِل السفير الروسى قاتَل سنة 2015 فى حلب مع "جبهة فتح الشام" جبهة النصرة سابقاً، وكان من المقاتلين الشرسين، وذهب إلى هناك بعلم القيادة التركية.

وساهم مع مقاتلى جبهة النصرة فى احتلال الأبنية ومقاتلة الجيش العربى السورى.

ويُعتقد من خلفيته النفسية أنه قتَل عددا من الجنود السوريين وأن رفاقاً له قُتلوا أيضاً. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت نفسيته واصبح يعيش فى بركة دماء ويرغب دائما بالقتل.

ويتحدث امام رفاقه ويقول سوف اقتل، سوف اقتل. ويسألونه من ستقتل، ولا يجاوب ويقول ان شخصا ما سأقتله.

وفى الأسبوع الماضى، كان حارسا على السفارة الروسية، وتعمّد المجىء إلى حراسة السفارة الروسية طالبا من الضابط ذلك، وتعرف هناك إلى سيارة السفير، والى السفير الذى كان يتمشى أحياناً فى الحديقة، وكان يراقبه، ليتعرف إلى وجهه جيدا.

ولم يخطر ببال أحد ان الحارس فى السفارة الروسية من الامن التركى يحضّر لقتل السفير الروسى فى أنقرة.

 

عبدالله علي