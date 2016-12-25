ذكرت صحيفة الزمان التركية أنه تبين من التحقيقات الأولية أن قاتِل السفير الروسى قاتَل سنة 2015 فى حلب مع "جبهة فتح الشام" جبهة النصرة سابقاً، وكان من المقاتلين الشرسين، وذهب إلى هناك بعلم القيادة التركية.



وساهم مع مقاتلى جبهة النصرة فى احتلال الأبنية ومقاتلة الجيش العربى السورى.



ويُعتقد من خلفيته النفسية أنه قتَل عددا من الجنود السوريين وأن رفاقاً له قُتلوا أيضاً. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت نفسيته واصبح يعيش فى بركة دماء ويرغب دائما بالقتل.



ويتحدث امام رفاقه ويقول سوف اقتل، سوف اقتل. ويسألونه من ستقتل، ولا يجاوب ويقول ان شخصا ما سأقتله.



وفى الأسبوع الماضى، كان حارسا على السفارة الروسية، وتعمّد المجىء إلى حراسة السفارة الروسية طالبا من الضابط ذلك، وتعرف هناك إلى سيارة السفير، والى السفير الذى كان يتمشى أحياناً فى الحديقة، وكان يراقبه، ليتعرف إلى وجهه جيدا.



ولم يخطر ببال أحد ان الحارس فى السفارة الروسية من الامن التركى يحضّر لقتل السفير الروسى فى أنقرة.

عبدالله علي