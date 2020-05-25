قاتل شقيقته “الحامل” بسبب “الورتة” بقبضة الجهات الأمنية في طرطوس

ألقت الجهات الأمنية القبض على قاتل الشابة “لمى اليوسف” في حي وادي الشاطر جنوبي طرطوس بعد يوم من وقوع الجريمة.



وأوضح مصدر مطلع أن “عناصر شرطة منطقة طرطوس ألقوا القبض على المدعو “علي اليوسف” الذي أقدم على قتل شقيقته الحامل “لمى اليوسف” في حي وادي الشاطر جنوبي طرطوس يوم الثلاثاء الماضي” .



ولفت المصدر إلى أنه “تم إلقاء القبض على المدعو “علي اليوسف” في “حرش حراجي” قرب قرية بيت باسط في ريف طرطوس فجر يوم الأربعاء” .



وأشار المصدر إلى أن “المدعو “علي اليوسف” وهو ضابط برتبة ملازم أول ، لاذ بالفرار إلى قرية بيت باسط بريف طرطوس، بعد إقدامه على قتل شقيقته، ، حيث شك أحد سكان القرية بأمره وطلب هويته، إلا أن المدعو فرَّ هارباً نحو حرش حراجي قرب القرية”.



وكشف المصدر أنه “استغرقت عملية البحث عنه في الحرش لحين لحظة القبض عليه قرابة عشر ساعات”.



وبيّن المصدر أن “المدعو “علي اليوسف” أقدم على قتل شقيقته بسبب قيام والده على إعطاء شقيقته عقار بغرض استخدامه كصالون تجميل نسائي”.



يُشار إلى أن المدعو “علي اليوسف” يخدم في محافظة الحسكة، ويشغل معاون مدير منطقة الشدادي في ريف الحسكة .



ويُذكر أنه سبق وتم توقيفه بجرم التهجم على والديه وإشهاره السلاح عليهما وتهديدهما فيه منذ قرابة 5 أشهر .