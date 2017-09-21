قائمة هواتف SONY التي ستحصل على تحديث Android 8.0
تستعد شركة جوجل في الوقت الحاليّ لإطلاق النسخة الجديدة من نظام أندرويد والتي ستحمل رقم النسخة أندرويد 8.0 والمعروفة أيضاً باسم Android O، وفي حين أننا علمنا سابقاً الخطط المتعلقة ببعض الشركات تجاه التحديث الجديد، تم مؤخراً نشر قائمة لهواتف سوني التي من المرجح أنها ستحصل على النسخة الجديدة.
لم تصدر هذه القائمة عن سوني بشكلٍ رسميّ، وإنما تم نشرها اعتماداً على معلوماتٍ موثوقة بحسب بعض المواقع والمسرّبين، وفي حين أننا لا نملك نفيها أو تأكيدها بشكلٍ قطعيّ، إلا أنه سيكون من الجيد تسليط الضوء عليها حتى قيام الشركة اليابانية بنشر المعلومات الرسمية الخاصة بتحديث هواتفها لأحدث نسخ نظام أندرويد.
بحسب هذه القائمة، فإن هواتف سوني التالية ستحصل على نسخة أندرويد 8.0:
Xperia XZ Premium
Xperia XZs
Xperia XA1
Xperia L1
Xperia X Compact
Xperia XZ
Xperia X Performance
Xperia X
Xperia XA1 Ultra
لم تتضمن القائمة السابقة هواتف سوني الرائدة من عائلة Xperia Z5 والتي أطلقتها الشركة اليابانية في عام 2015، حيث من المفترض أن تشملها فترة الدعم الإجبارية الخاصة بتحديثات نظام أندرويد والتي تمتد إلى سنتين. بكل الأحوال، وكما أشرنا سابقاً، فإن القائمة السابقة غير رسمية، وقد ينضم إليها هواتف أخرى بحسب ما يصدر من معلوماتٍ وأخبار.
سنعمل على إبقاء هذه القائمة كمرجعٍ لمستخدمي هواتف سوني، حيث سيتم تعديلها بشكلٍ مستمر مع إضافة كافة المعلومات المتعلقة بمواعيد إصدار التحديثات أو أي هواتف أخرى قد يتم إضافتها.
المصدر: أندرويد
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