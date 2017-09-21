قائمة هواتف SONY التي ستحصل على تحديث Android 8.0

تستعد شركة جوجل في الوقت الحاليّ لإطلاق النسخة الجديدة من نظام أندرويد والتي ستحمل رقم النسخة أندرويد 8.0 والمعروفة أيضاً باسم Android O، وفي حين أننا علمنا سابقاً الخطط المتعلقة ببعض الشركات تجاه التحديث الجديد، تم مؤخراً نشر قائمة لهواتف سوني التي من المرجح أنها ستحصل على النسخة الجديدة.

لم تصدر هذه القائمة عن سوني بشكلٍ رسميّ، وإنما تم نشرها اعتماداً على معلوماتٍ موثوقة بحسب بعض المواقع والمسرّبين، وفي حين أننا لا نملك نفيها أو تأكيدها بشكلٍ قطعيّ، إلا أنه سيكون من الجيد تسليط الضوء عليها حتى قيام الشركة اليابانية بنشر المعلومات الرسمية الخاصة بتحديث هواتفها لأحدث نسخ نظام أندرويد.