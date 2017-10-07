قائمة أمريكية للمطلوبين بالعالم وجوائز لمن يدلي بمعلومات عنهم

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، قائمة جديدة للمطلوبين في العالم، ضمّت أسماء 29 شخصاً، بينهم شخصيات عربية، إضافة إلى شخصيات أميركية متهمة بارتكاب جرائم.

وذكر الـFBI على موقعه الإلكتروني أسماء المطلوبين مع مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تدل على مواقعهم.