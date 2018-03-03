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قائد قوات الصواريخ الروسية: صاروخ سارمات يمكن إطلاقه من تحت الأرض

 

قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق أول سيرغي كاراكايف إن “مواصفات الوزن والأبعاد الفنية لصواريخ سارمات الثقيلة تسمح بوضعها في صوامع تحت الأرض بعد تحديثها”.

وأضاف كاراكايف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك إن “اختبارات صاروخ سارمات البالستي الجديد الذي تقوم بتطويره شركات الصناعة الروسية بدأت في كانون الأول الماضي وكانت ناجحة” مشيرا إلى أن هذا الصاروخ سيحل محل الصاروخ الحالي فويفودا.

وأوضح كاراكايف أن الخصائص الفنية للصاروخ من حيث وزنه وأبعاده تسمح بوضعه في منصات إطلاق الصوارخ المتمركزة في صوامع تحت الأرض بعد إجراء تحسينات إضافية في البنية التحتية لمواقع التمركز.

وأشار كاراكايف إلى أنه من المخطط أن يتم تزويد 7 أفواج من سلاح الصواريخ الاستراتيجية بمنظومة سارمات الصاروخية الثابتة ذات صاروخ ثقيل مع محرك يعمل على الوقود السائل خلال العامين القادمين.

يشار إلى أنه لا يوجد نظير لصاروخ فويفودا من الناحية التقنية سواء كان ذلك بين الصواريخ الروسية أو الأجنبية.

 

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