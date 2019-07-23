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قائد عسكري إيراني: قدراتنا العسكرية "لا يمكن توقعها"

أكد قائد عسكري إيراني أن قدرات بلاده الدفاعية والهجومية، ستفاجئ الأعداء، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع حجمها.

قال اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الانبياء" إن قدرات إيران ستباغت الأعداء بشكل لا يتوقعوه، موضحا أن تكلفة الاعتداء على الأراضي الإيرانية ستكون أكبر بكثير من مكاسبها، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولفتت الوكالة إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني، زار صباح الاثنين 22/7/2019 مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، مشيرا إلى أنه التقى اللواء غلام علي رشيد ، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والمخاطر المحتملة وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية.

ولفتت وكالة "فارس" إلى أن اللواء رشيد، نوه إلى التهديدات المحتملة في المستقبل ومستوى جاهزية الجيش الإيراني للتعامل مع المواقف المحتملة، مشيرا إلى أن المواجهة الحاسمة والذكية ستمنع قبول خطر العدوان على الأراضي الإيرانية.

وأضاف "تكلفة مثل هذا العدوان ستكون أكثر بكثير من مكاسبه، وأبعاد القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية ستكون مباغتة وغير متوقعة بالنسبة للمعتدين".

 