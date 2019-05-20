قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد الجاهزية للدفاع عن البلاد

أكد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة جاهزية القوة الجوية للدفاع عن الشعب والمصالح الوطنية للبلاد.



ونقلت وكالة فارس عن نصير زادة قوله اليوم خلال اطلاعه على مستوى القدرات والخطط الميدانية في قواعد بوشهر وبندر عباس واصفهان “إن القوة الجوية كان ومازال لديها التواجد الفاعل في جميع الميادين في الدفاع عن الشعب والحفاظ على المصالح الوطنية وهي تتمتع دوما بالجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة” مؤكدا ضرورة اليقظة في مواجهة العدو وتعزيزها.



وأشار نصير زادة إلى تمتع القوة الجوية بالكوادر الشابة الواعدة والمتدربة في مختلف الاختصاصات.