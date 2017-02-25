قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط يزور «قسد»

أكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديموقراطية»، طلال سلو، زيارة قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوايل إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية».



وقال إن لقاءات فوايل مع عدد من القادة العسكريين لـ«قسد» كانت «إيجابية»، مشيراً إلى أن القائد الأميركي بحث خلال تلك اللقاءات معارك «غضب الفرات» ومسائل عسكرية مشتركة.

وفي المقابل، نفى سلو ما أشيع عن طلب السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين من «قوات سوريا الديموقراطية» فتح ممرات لدخول قوات تركية، مع حلفاء لها، عبر تل أبيض باتجاه الرقة.



(روسيا اليوم)