قائد أمريكي ينتقد زيارة ترامب للعراق: استغلها لأغراض دعائية وسياسية

وصف قائد القوات الأمريكية في أفغانستان وقائد العمليات الأمريكية الخاصة في العراق سابقاً الجنرال ستانلي ماكرستل، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بأنه رجل كاذب وغير أخلاقي.



ونقلت صحيفة «ذي أتلانتك» الأمريكية عن ماكرستل تأكيده أمس أنه لن يعمل لمصلحة ترامب, لأنه -حسب قوله – يفضل العمل مع الأشخاص الذين يعتقد بأنهم صريحون بالأساس والذين يقولون الحقيقة بأفضل ما يعرفون عنها، منتقداً الزيارة التي أجراها ترامب إلى قاعدة «عين الأسد» العراقية من دون إذن الحكومة العراقية.وأضاف ماكرستل: ترامب استغل تلك الزيارة لأغراض دعائية وسياسية, حيث عرض سياسته وآراءه الشخصية.



وكان قائد العمليات الأمريكية الخاصة الأدميرال المتقاعد بيل مكرافن انتقد سياسة ترامب تجاه الإعلام وسحبه للتصريح الأمني للرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لأنه انتقده.