فيلم عن الجرائم الإرهابية بحق السوريين وحضارتهم في اليوم الثالث للأسبوع الثقافي السوري بتونس

تابع الأسبوع الثقافي السوري الذي تقيمه الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تونس فعاليته بعرض فيلم حول الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في سورية إضافة إلى فقرات فنية متنوعة.

ففي مدينتي قابس والمنستير اللتين استضافتا اليوم الثالث من المهرجان تم عرض فيلم حول الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سورية من حيث تدمير المعامل والمنشآت والمدارس وحرق المحاصيل وتدمير الآثار والمستشفيات وكذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية والمسرحية والأغاني الوطنية وسط حضور جماهيري لافت حيث رفع المشاركون الأعلام الوطنية ورددوا عبارات تحيي الجيش العربي السوري وتمجد بطولاته.

وأكد الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين ورئيس الوفد السوري للأسبوع الثقافي “أن ما أظهره الشعب التونسي من محبة لسورية وللجيش العربي السوري وللسيد الرئيس بشار الأسد وما قدموه من استقبال حافل للوفد ليس بغريب عن الشعب التونسي الشقيق الذي كان دائما إلى جانب الشعب السوري”. وأضاف رمضان “إن ما يزيدنا فرحا هو مشاهدة عدد كبير من الحضور هم خريجو الجامعات السورية الذين درسوا فيها ونهلوا من معارفها وحضارتها كغيرهم من الطلبة العرب الذين درسوا مجانا فيها” مشيرا إلى “أهمية الاهتمام بالجانب الثقافي وتعزيز ثقافة الانتماء لأنها خير وسيلة لمواجهة الأخطار التي تحيط بأمتنا العربية مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعاليات”. يشار إلى أن فعاليات الأسبوع الثقافي السوري مستمرة لغاية 1 تشرين الأول القادم وتعتبر أول فعالية سورية تقام في تونس منذ بدء الحرب على سورية عام 2011.

المصدر: سانا