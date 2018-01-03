فيلم الأب يحقق جائزته الرابعة والخطيب يعتبرها إنجازا للسينما السورية
أربع جوائز في مهرجانات سينمائية عربية ودولية حققها فيلم الأب الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما منذ إطلاقه نهاية العام 2016 وآخرها جائزة أفضل فيلم في المسابقة العربية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي.
وسبق هذه الجائزة جائزتا أفضل ممثل لبطل الفيلم النجم أيمن زيدان في مهرجاني وهران والإسكندرية إضافة لجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الاسكندرية لمخرج الأب باسل الخطيب.
و قال المخرج الخطيب “هذا بالتأكيد إنجاز جديد للسينما السورية التي تسهم فعلا في نقل الرسالة إلى كل العالم أننا في سورية ما زلنا قادرين على صناعة أفلام بقيمة فكرية وفنية عالية ولا سيما أن هذه الأفلام حيثما تعرض تلاقي الإقبال الكبير وتوصل أفكارها”.
وأضاف الخطيب “سبق لفيلم الأب أن عرض في تظاهرة سينمائية أقيمت في استراليا نهاية العام الماضي حيث شهد العرض إقبالا كبيرا من أبناء الجالية السورية ومن الاستراليين الذين وجدوا أن الفيلم يعكس الواقع السوري إلى حد كبير إضافة إلى أنه جعل الكثيرين منهم يكتشفون أن قناعاتهم المسبقة حول ما نتعرض له غير حقيقية ولا دقيقة فأخذوا يعيدون النظر تجاه الكثير منها” معتبرا أن فيلم الأب حقق المطلوب منه وساهم في التأثير على الرأي العام بهذا الخصوص.
من جهة ثانية كشف الخطيب أنه يحضر الآن لفيلم روائي طويل بعنوان دمشق حلب من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة الفنان الكبير دريد لحام ليكون هذا التعاون الأول معه حيث سيبدأ التصوير مطلع شهر شباط القادم.
يذكر أن فيلم الأب تجري أحداثه عام 2015 حيث يحاصر تنظيم “داعش” الإرهابي إحدى البلدات السورية ويحاول سكانها النجاة بحياتهم بينما يقوم الأب الذي يلعب دوره النجم أيمن زيدان بمحاولة مستميتة لإنقاذ عائلته من الموت بأي ثمن.
ويضم فريق الفيلم في السيناريو باسل الخطيب ووضاح الخطيب وتمثيل علاء قاسم وروبين عيسى ويحيى بيازي ورنا كرم وجمال الشقير وجابر جوخدار وعلي الإبراهيم وخلود عيسى وجانيار حسن ووفاء عبد الله ومحمد زرزور ووائل شريفي ورشا رستم ونادين الشعار وسومر الإبراهيم بالاشتراك مع وفاء موصللي وأحمد رافع ورامز عطا الله.
المصدر: سانا
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