فيلم الأب يحقق جائزته الرابعة والخطيب يعتبرها إنجازا للسينما السورية

و قال المخرج الخطيب “هذا بالتأكيد إنجاز جديد للسينما السورية التي تسهم فعلا في نقل الرسالة إلى كل العالم أننا في سورية ما زلنا قادرين على صناعة أفلام بقيمة فكرية وفنية عالية ولا سيما أن هذه الأفلام حيثما تعرض تلاقي الإقبال الكبير وتوصل أفكارها”.

و قال المخرج الخطيب “هذا بالتأكيد إنجاز جديد للسينما السورية التي تسهم فعلا في نقل الرسالة إلى كل العالم أننا في سورية ما زلنا قادرين على صناعة أفلام بقيمة فكرية وفنية عالية ولا سيما أن هذه الأفلام حيثما تعرض تلاقي الإقبال الكبير وتوصل أفكارها”.