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فيلتر للهواء يقتل فيروس كورونا

تمكن باحثون من تصميم فيلتر هواء يستطيع أن يحتجز فيروس  كورونا "COVID-19"، مما يؤدي إلى قتله على الفور.

ونشر فريق من الباحثين من جامعة هيوستن وتكساس وشركة ميديستار، بحثاً في إحدى المجلات، يوضح بالتفصيل عملية التسخين الفائق لفيلتر رغوي من النيكل إلى 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت) كجزء من نظام تطهير الهواء الساخن.

وأظهرت النتائج أن الفيلتر يزيل ويقتل بشكل فعال بنسبة 99.8٪، الجسيمات الفيروسية SARS-CoV-2"".

وأشار مؤلف مشارك في الورقة البحثية، أنه سيتم تركيب فيلتر متخصص كجزء من نظام ترشيح الهواء للمستشفيات والمدارس والطائرات والمطارات والمطاعم.

وسيساعد الفلتر الفنادق والسفن السياحية والمنازل والمكاتب على تقليل مخاطر التعرض للإصابة بشكل كبير، وتشير الأدلة إلى أن الفيروس قد يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات.