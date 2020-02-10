فيضانات ورياح عاتية تضرب بريطانيا وتتسبب في اضطراب حركة السفر

تجتاح رياح عاتية وأمطار غزيرة أنحاء بريطانيا إلى حد أثر على انتظام حركة الطيران والسفر بسبب العاصفة "كيارا".



وهناك فيضانات على نطاق واسع، مما أدى إلى إطلاق تحذير "مشدد" من قبل هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا، والذي يشير إلى وجود خطر على الحياة جراء سوء الأحوال الجوية خاصة في مناطق بايتلي بريدج بمقاطعة يوركشاير شمالي البلاد.



وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 137 ألفا من سكان المملكة المتحدة، لكن شركات توزيع الكهرباء قالت إنها أعادت التيار إلى حوالي 99 ألف من المتضررين.



وألغيت عشرات الرحلات الجوية وأصدرت خطوط السكك الحديد توصيات للركاب بتفادي السفر أثناء العاصفة.



كما يواجه ركاب العبارات تأخيرا في مواعيد رحلاتهم وإلغاء بعضها مع صدور تحذيرات للسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر.