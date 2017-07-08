فيضانات مدمرة في اليابان تودي بحياة 15 شخصا

أدت فيضانات مدمرة في اليابان إلى مقتل 15 شخصا حيث واصل منقذون اليوم أعمالهم للعثور على مفقودين ونجدة أشخاص عالقين في منازلهم جنوب غرب اليابان.



وذكرت وكالة أنباء جيجي اليابانية وتلفزيون ان اتش كاي العام أنه تم العثور على جثث 15 شخصا.



وتسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة بفيضان الانهر عن ضفافها لتجرف معها طرقا ومنازل ومدارس في منطقة واسعة من جزيرة كيوشو أصى الجنوب وإحدى الجزر الرئيسية الأربع لأرخبيل اليابان على بعد نحو 900 كلم من العاصمة طوكيو.



وجاب آلاف الجنود والشرطيين المنطقة راجلين وبمروحيات المناطق المأهولة في حين استمرت نداءات الحكومة لليقظة.



وأوضح متحدث محلي انه تمت تعبئة 12 ألف شرطي وعسكري واطفائي ومن خفر السواحل كما جرى انقاذ 522 شخصا حتى مساء امس الأول و 15 آخرين أمس.



وبدت آثار الدمار في مدينة أساكورا الأشد تضررا حيث هطل أكثر من 593 ملم من الامطار في 48 ساعة وغرقت سيارات في الأوحال وتدمرت أسقف وتركت أبقار لمصيرها واقتلعت الأشجار .

وكالات