تدمر محرّرة مجدداً: إلى الشمال؟
وزارة الإدارة المحلية تقدم إعانة مالية لمجلس مدينة الحسكة لتنفيذ مشاريع خدمية
منبج أقرب إلى دمشق... سدّ جديد في وجه أردوغان
مجموعة «لافارج هولسيم»: موّلنا فصائل مسلحة في سوريا
داعش يتمدد عالمياً .. ويتوعد الصين بأنهار من الدماء
شركة سويسرية تقر بتمويلها تنظيمات إرهابية في سورية
عودة بئر غاز حيان للخدمة ستؤمن 500 ميغا واط ساعي إضافية للمنظومة الكهربائية
الجيش في تدمر: التحرير «مسألة ساعات»
تقرير عدوان غزة: إسرائيل أرسلت جنودها للموت
مظاهرة في ريف إدلب تهتف للرئيس الأسد وأخرى تطالب بإغلاق مقرات للميليشيات
الحسكة ترفض تكريد المناهج و«الديمقراطي» يعتقل المعلمين
«الغارديان»: أغلب منفذو العمليات الانتحارية لداعش سوريون وعراقيون
الجيش على تخوم تدمر... واشتباكات «تركية ــ كردية»
«التحالف الأميركي» يستهدف مطارَي الطبقة والجراح
القوات العراقية تستعيد قرية الدامرجي في مدينة الموصل من إرهابيي داعش

فيضان مياه سد الضمير سببه الأمطار الغزيرة و لا انهيار في السد

أعلن محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن فيضان مياه سد الضمير يوم أمس كان نتيجة الهطلات المطرية وارتفاع مستوى المياه في السد.

وبين المحافظ أن السعة التخزينية للسد تبلغ مليونين و150 ألف متر مكعب.

من جهته أكد مدير الموارد المائية الدكتور سامر الأحمد في تصريح مماثل أن “السد لم يحدث فيه أي انهيار وهو في حالة فنية جيدة” موضحا أن ارتفاع منسوب المياه في السد كان نتيجة كمية الامطار الكبيرة وزيادة نسبة الطمي المنجرفة مع السيول ما تطلب فتح سكر المفيض كحل إسعافي باتجاه مجرى مائي يصل إلى أطراف بلدة الضمير ما تسبب في ارتفاع نسبة المياه في بعض الشوارع.

وأشار الأحمد إلى أن مستوى المياه في السد عاد إلى وضعه الطبيعي حاليا.

بدوره قال مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس.. “إن المياه الفائضة عن السد وصلت إلى مدخل المدينة الصناعية بعدرا وتسببت في الحاق أضرار طفيفة ببعض المنشآت والبنية التحتية للمدينة”.

سفيرة اسماعيل

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.