فيضان مياه سد الضمير سببه الأمطار الغزيرة و لا انهيار في السد

أعلن محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن فيضان مياه سد الضمير يوم أمس كان نتيجة الهطلات المطرية وارتفاع مستوى المياه في السد.



وبين المحافظ أن السعة التخزينية للسد تبلغ مليونين و150 ألف متر مكعب.



من جهته أكد مدير الموارد المائية الدكتور سامر الأحمد في تصريح مماثل أن “السد لم يحدث فيه أي انهيار وهو في حالة فنية جيدة” موضحا أن ارتفاع منسوب المياه في السد كان نتيجة كمية الامطار الكبيرة وزيادة نسبة الطمي المنجرفة مع السيول ما تطلب فتح سكر المفيض كحل إسعافي باتجاه مجرى مائي يصل إلى أطراف بلدة الضمير ما تسبب في ارتفاع نسبة المياه في بعض الشوارع.



وأشار الأحمد إلى أن مستوى المياه في السد عاد إلى وضعه الطبيعي حاليا.



بدوره قال مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس.. “إن المياه الفائضة عن السد وصلت إلى مدخل المدينة الصناعية بعدرا وتسببت في الحاق أضرار طفيفة ببعض المنشآت والبنية التحتية للمدينة”.

سفيرة اسماعيل

سانا