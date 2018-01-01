فيسك: معلبات بريطانية لدى داعش بحماة

أعرب الصحفي البريطاني روبرت فيسك عن استغرابه من العثور على معلبات مصنوعة في بلاده داخل مستودعات لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة حماة.

وأكد فيسك، في مقال له عن الأوضاع في جبهة ريف حماة الشرقي، نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، وفق «روسيا اليوم»، أنه شعر بصدمة حين شاهد الطماطم المعلبة الإيطالية المصنوعة من قبل شركة East End Foods المسجلة في مدينة ويست بروميتش البريطانية.





ونقل الصحفي عن قيادي في الجيش العربي السوري ترجيحه، أن هذه المعلبات هُرّبت إلى داخل البلاد من تركيا، ثم استولى عليها الجيش وقد أكل الجنود معظم هذه الأغذية، لكن فيسك أشار إلى أنه من الممتع رصد طريق هذه المعلبات من بريطانيا إلى التلال المحيطة ببلدة عقيربات في ريف حماة.





وذكر الصحفي البريطاني أن المعركة ضد داعش في المنطقة ستطول كثيرا، على ما يبدو، حيث أكد له القيادي، أن الجيش لا يستطيع السيطرة على جميع الأودية في المنطقة التي يبلغ عرضها 22 كم وطولها 48 كم واستعادتها القوات الحكومية في العام الماضي.





وأشار فيسك إلى أن الفرصة متاحة للسوريين المتعاونين مع داعش، للعودة إلى بيوتهم بعد «تسوية أوضاعهم»، حيث نقل عن القيادي قوله: إن «عناصر الجيش صادروا الهواتف النقالة لعوائل مسلحي التنظيم التي عبرت خطوط التماس، الذين كشفوا للمخابرات أسماء وأرقام القياديين البارزين في التنظيم بالمنطقة».



