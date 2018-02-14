فيسبوك” سيحدد طبقتك الاجتماعية بهذه الطريقة !

طورت شركة “فيسبوك” نظاماً جديداً، بإمكانه التعرف على الطبقات الاجتماعية للمستخدمين، عن طريق تحليل المعلومات الخاصة بهم، في خطوة قد تثير انتقادات لأكبر شبكة تواصل اجتماعي عبر الإنترنت.

ويتنبأ النظام بمكانة المستخدم الاجتماعية ويضعه في واحدة 3 طبقات، الكادحة والمتوسطة والعليا، بناء على عوامل عدة، منها عدد الأجهزة التي يستخدمها لتصفح “فيسبوك”، وأماكن إقامته وسفره، ومستوى تعليمه.

ويتنبأ النظام بمكانة المستخدم الاجتماعية ويضعه في واحدة 3 طبقات، الكادحة والمتوسطة والعليا، بناء على عوامل عدة، منها عدد الأجهزة التي يستخدمها لتصفح “فيسبوك”، وأماكن إقامته وسفره، ومستوى تعليمه.

وحسب براءة الاختراع، فإن “المعلومات المدخلة تعتمد على الصفحة الشخصية للمستخدم على النظام الجديد وأنشطته على فيسبوك. بعد ذلك يتمكن النظام من التكهن بالمجموعة الاجتماعية الاقتصادية التي ينتمي لها المستخدم”.

وحسب براءة الاختراع، فإن “المعلومات المدخلة تعتمد على الصفحة الشخصية للمستخدم على النظام الجديد وأنشطته على فيسبوك. بعد ذلك يتمكن النظام من التكهن بالمجموعة الاجتماعية الاقتصادية التي ينتمي لها المستخدم”.