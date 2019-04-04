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فيسبوك يطرح ميزة تفسر خوارزميته

يدشن موقع «فيسبوك» ميزة جديدة تفسر للمستخدمين طريقة عمل خوارزميات الموقع التي تحدد ما يظهر من محتوى على صفحاتهم.


وستضيف الشركة زراً خاصاً في صورة سؤال «لماذا أرى هذا المنشور؟»، الذي يسرد أسباب عرض المنشورات على صفحة المستخدم، ويوضح الأنشطة التي تدفع خوارزميات موقع «فيسبوك» لتحديد أولويات ما يعرض على صفحاتهم.


وهذه المرة الأولى التي تتيح فيها الشركة هذه الميزة بشكل مباشر.


وقد واجهت مواقع «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها انتقادات لاستخدامها خوارزميات تقود إلى عرض محتويات معينة دون غيرها.

 


المصدر: وكالات