فيسبوك يتصدى لعمليات احتيال!

مع أن عملة Libra الرقمية التي ستطلقها facebook لن تتاح للمستخدمين قبل العام المقبل، إلا أنه بدأ العديد من الحسابات والصفحات والمجموعات الاحتيالية بالظهور على فيس بوك Facebook، لتحتال على المستخدمين حول هذه العملة حيث تدعي أنها تبيعها بأسعار مخفضة.



ويستخدم العديد من تلك الصفحات والحسابات والمجموعات صورا تعبيرية وشخصية تحمل الشعار الرسمي لفيس بوك أو شعار العملة أو حتى صورا للمدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ. كما أنها صممت فيديوهات إعلانية مفبركة تظهر فيها زوكربيرغ وهو يروج للعملة ويدعي أن هناك عددا من العملات ستتاح بسعر مخفض للمستثمرين الأوائل.



من جهتها، قالت فيس بوك أنها أزالت كل الصفحات والحسابات والمجموعات الاحتيالية. كما أنها أزالت إعلانات تنتهك سياسات فيس بوك، وتعمل بشكل متواصل على تحسين دقة التعرف على عمليات الاحتيال ومنعها قدر الإمكان.



يذكر أن facebook ليس المكان الوحيد الذي انتشرت فيه صفحات وحسابات الاحتيال حول عملة ليبرا، بل أيضا ظهرت حسابات على "تويتر" وقنوات "يوتيوب" ومواقع بأسماء نطاقات مشابهة للعملة.