"فيسبوك" يبدأ رسميا في إزعاج مستخدمي "واتسآب"

كشفت تقارير إخبارية عديدة أن تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" سيبدأ بصورة رسمية في تقنية تسبب إزعاجا شديدا لكافة مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب".



وقال موقع "بي جي آر" التقني المتخصص إن "فيسبوك" أعلن بصورة رسمية أنه ينوي الاستثمار في التطبيق المملوك له "واتساب"، وسيبدأ في ضخ إعلانات لكافة المستخدمين.

ووصف الموقع ذلك بأنه سيكون "أداة إزعاج كبرى" لكافة المستخدمين، خاصة أن فيسبوك يمتلك فعليا "واتسآب"، وهو ما يعني أنه سيضخ رسائله بصورة مكثفة لكافة المستخدمين.

وقال واتسآب: "كما أعلنا العام الماضي، واتسآب تعمل على بناء أدوات جديدة لمساعدة الأفراد والأنشطة التجارية على التواصل مع بعضهم البعض".

وتابع "منذ أن أطلقنا تطبيق واتسآب للأعمال (بزنس) أفادنا المستخدمون أن الدردشة مع الأنشطة التجارية أسرع وأسهل مقارنة بالتواصل من خلال المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني".

ومضى "وها نحن اليوم نوسع رقعة الخدمات التي تقدمها واتسآب للأنشطة التجارية" التي تحتاج إلى أدوات أقوى للتواصل مع زبائنها".



وستمكن الطريقة الجديدة الشركات من التواصل بفعالية مع عملائها، عبر تطبيق "واتسآب".