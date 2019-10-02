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"فيسبوك" ستدفع مقابلاً مادّيًّا لوسائل الإعلام التي تنشر مقالاتها في قسم "الأخبار"

أعلنت مجموعة "فيسبوك" أن جزءًا من وسائل الإعلام التي ستظهر مقالاتها في قسم "الأخبار" المزمع إنشاؤه على شبكة التواصل الاجتماعي ستتقاضى مقابلا لقاء نشرها.

ردًّا على سؤال لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، قالت المتحدثة باسم الشركة ماري ملغويزو: "سنبدأ بدفع مقابل لمجموعة فرعية من المنشورات القادرة على توفير حجم معين من المحتويات المبتكرة القائمة على وقائع وأحداث بشكل منتظم، بهدف ضم مجموعة واسعة من المواضيع".

وأكدت شبكة التواصل الاجتماعي البالغ عدد مستخدميها 2,4 مليار شهريًّا، حديثاً أن صفحة الأخبار هذه المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة ستكون من إعداد صحافيين يتم توظيفهم خصيصا بهذا الهدف.

وأوضحت ميلغويزو أن "عدد وسائل الإعلام التي سيضمها هذا القسم سيزداد مع الوقت".

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "فيسبوك" تعتزم دفع مقابل مادي لقاء ربع المنشورات التي سترد في صفحة الأخبار هذه والتي سيبلغ عددها مئتين.

وسيقوم فريق من الموظفين العاملين لدى "فيسبوك" باختيار الأخبار من مواقع إخبارية مختلفة، من دون أن يقوم بإنتاج أو تحرير أي محتوى بنفسه.