فيسبوك تسعى لعقد صفقات ترخيص مع مؤسسات إخبارية كبرى

تتابع شركة "فيسبوك" تواصلها مع كبرى المؤسسات الإخبارية البارزة أملا في الحصول على صفقات ترخيص من أجل إعادة نشر المحتوى الإخباري على منصتها الإلكترونية.



ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن قيمة الصفقات قد تصل قيمة إلى ملايين الدولارات لكل ناشر، مع تقديم فيسبوك ما يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا لحقوق الترخيص لبعض المنافذ.



ومن بين المؤسسات التي تتواصل معها "فيسبوك" هناك (ABC News) المملوكة لشركة ديزني، وبلومبرغ، وداو جونز وهي الشركة الأم لصحيفة "وول ستريت جورنال"، و"واشنطن بوست".