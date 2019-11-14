فيسبوك تزيل أكثر من 5.4 مليار حساب عبر تطبيقها

أزالت شركة فيسبوك 5.4 مليار حساب مزيّف حتى الآن هذا العام، سعياً منها لمكافحة التلاعب والتضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت الشركة في تقريرها الأخير حول الشفافية، أنها عزّزت قدرتها على رصد محاولات خلق حسابات مزيّفة ومنعها، مضيفةً أن بحسب التقديرات فقد نمنع يومياً بواسطة أنظمة الرصد الخاصة بها ملايين المحاولات لخلق حسابات مزيّفة.



وتعتقد فيسبوك أن نسبة مجموع حساب المزيّفة، وهي التي يدّعي فيها أحدهم أنه شخص أو جهة لا وجود لها، بلغت نحو 5% المعدّل الشهري لمستخدميها الناشطين خلال الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي.



وأوضحت الشركة أنها أزالت أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسياً على فيسبوك و754 ألف منشور على انستغرام خلال الربع الثالث، متابعةً أن بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير. وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس.



وخلال العام الفائت، اعترفت شركة فيسبوك بأن عشرات الملايين من الحسابات النشطة خلال الأشهر الستة الماضية كانت مزيفة، وذلك بالتزامن مع قيام الشركة بحملة لتتبع وإزالة هذه الحسابات وبعملية مسح للمحتوى لكشف الممارسات المسيئة التي ترتكب على صفحات الموقع.



وقدرت الشركة أن حوالي 3 إلى 4% من حسابات فيسبوك النشطة على الموقع خلال هذه الفترة الزمنية كانت مزيفة، أي ما يقرب من 43 مليون من 2.19 مليار مشترك.