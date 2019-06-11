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فيسبوك تجهز مفاجأة "مشفرة" لأول مرة في التاريخ

كشفت تقارير صحفية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تجهز حاليا لمفاجأة وصفتها بـ"الكبرى" والأولى في تاريخها خلال الخريف المقبل.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" قررت الدخول في مجال الأجهزة الذكية مرة أخرى بإنتاجها أول منصة مشفرة لاستخدام "فيسبوك".

وأوضحت فيسبوك أنها ستكون أول منصة مشفرة في تاريخ الإنترنت يمكنها إجراء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو عبر تطبيق ماسنجر، وفقا لنائب رئيس الشركة، أندرو بوزورث.

​ومن المقرر أن تكشف "فيسبوك" عن تلك المنصة بصورة رسمية في الخريف المقبل، تحديدا شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.


وقال بوزورث إن تلك المنصة ستجعل فكرة التواصل البشري جديدة كليا، بحيث يمكن أن يكون ذلك التواصل قطعة من الأجهزة المنزلية.


وستكون تلك المنصة الذكية الجديدة هي الإصدار الثاني لأجهزة "فيسبوك"، وسيتم دعمها بكاميرا ذكية يمكنها متابعة أداء المستخدمين وتحركاتهم خلال إجراء أي مكالمة فيديو، ولكن الجديد أن تلك المنصة ستكون مشفرة بصورة كاملة بتقنية من البداية إلى النهاية.

 

 


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