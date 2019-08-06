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فيتامين B12 .. لا تستخفوا به .. علامات وأعراض تدل على نقصه

يعاني العديد من الأشخاص من أعراض نقص فيتامين B12 الذي قد لا يكون سببه الوحيد عدم تناول مصادر غذائية كافية له .
ويعد الفيتامين B12 مهماً بشكل خاص فى إنتاج الحمض النووي والحفاظ على الخلايا العصبية و الدم ، فهو يحمى خلايا الدم فيحتاج الجسم إلى 2.4 ميكرو جرام من هذا الفيتامين .
علامات تدل على نقص فيتامين B12

بشكل عام يحدث نقص في الفيتامين B12 عندما يكون النظام الغذائي غير منتظم، كمل أن نقص هذا الفيتامين يعتبر أحد المشاكل غير الرجعية ، أي أن أية أعراض ومشاكل ناتجة عن هذا النقص مثل تلف الأعصاب ، لا يمكن علاجها بمجرد علاج النقص في الفيتامين.


– وخز في اليدين والقدمين.

 – الشعور بالإنهاك و ضيق التنفس وفقر الدم .
– البشرة تكون شاحبة أو مصفرة .
– مرضى السكري أكثر عرضة لنقص فيتامين B12.
– الاكتئاب
– النسيان
– الخرف
– هشاشة العظام


أسباب قد تكون هي السبب وراء نقص فيتامين B121

- اتباعك للنظام الغذائي النباتي
2- تتناول أدوية مضادة للحموضة
3- الإصابة بالسكري
4- تناول الكحول بانتظام


أما عن علاج النقص ، فعادة ما يتم تعويضه من خلال تناول مكملات غذائية على شكل حبوب تحت اللسان ، أو على شكل حقن أو قطرات الفم ، إضافة إلى الحرص على تناول مصادر فيتامين B12 المختلفة من لحوم ومأكولات بحرية و أغذية مدعمة به.
 
 