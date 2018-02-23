في “برج دمشق”.. مجرم يسحب صور زبائنه من جوالاتهم المعطلة لابتزازهم جنسياً!

وبعد تقصي المعلومات والتحري قام فرع الأمن الجنائي بدمشق بإلقاء القبض على المدعوين (ف ، ع) و(ب ، ز)، وبالتحقيق معهما اعترف الأول بإقدامه على إحضار كراتين لأجهزة جوال فارغة لا يوجد عليها أرقام تسلسلية مع كاتولوكات من إمارة دبي مع أجهزة جوال، وإقدامه على تغيير الأرقام التسلسلية لأجهزة الجوال التي يحضرها من دبي للتهرب من ضريبة التعرف عليها وطباعة أرقام تسلسلية جديدة، ويقوم ببيعها بمحله، وأنه يقوم بشراء أجهزة مسروقة من المقبوض عليه الثاني بجزء من ثمنها، كما أعترف بإقدامه على سحب صور الزبائن الذين يحضرون لإصلاح جوالاتهم لديه وخاصة النساء والاحتفاظ بها ومن ثم الضغط على بعضهن إما لابتزازهن جنسياً أو لقبض مبالغ مالية.