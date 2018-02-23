في “برج دمشق”.. مجرم يسحب صور زبائنه من جوالاتهم المعطلة لابتزازهم جنسياً!
توافرت معلومات لدى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول قيام أحد الأشخاص بتزوير الأرقام التسلسلية للأجهزة الخليوية المسروقة وتغييرها ووضع أرقام أجهزة قديمة عليها وطرحها للبيع بمحلة المرجة (برج دمشق) بعد وضعها ضمن علب موبايلات جديدة على أنها جديدة أو مستعملة.
وبعد تقصي المعلومات والتحري قام فرع الأمن الجنائي بدمشق بإلقاء القبض على المدعوين (ف ، ع) و(ب ، ز)، وبالتحقيق معهما اعترف الأول بإقدامه على إحضار كراتين لأجهزة جوال فارغة لا يوجد عليها أرقام تسلسلية مع كاتولوكات من إمارة دبي مع أجهزة جوال، وإقدامه على تغيير الأرقام التسلسلية لأجهزة الجوال التي يحضرها من دبي للتهرب من ضريبة التعرف عليها وطباعة أرقام تسلسلية جديدة، ويقوم ببيعها بمحله، وأنه يقوم بشراء أجهزة مسروقة من المقبوض عليه الثاني بجزء من ثمنها، كما أعترف بإقدامه على سحب صور الزبائن الذين يحضرون لإصلاح جوالاتهم لديه وخاصة النساء والاحتفاظ بها ومن ثم الضغط على بعضهن إما لابتزازهن جنسياً أو لقبض مبالغ مالية.
واعترف الثاني بأنه يقوم بشراء الأجهزة المسروقة من النشالين بأقل من ربع ثمنها ويقوم ببيعها للمقبوض عليه الأول بمعدل جهاز أو جهازين يومياً.
تم التحرز على الأجهزة الخليوية وأجهزة اللابتوب الموجودة في منزل المقبوض عليه وعددها / 16 / ستة عشر جهازاً.
ومازالت الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه القضية، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.
المصدر: وزارة الداخلية
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