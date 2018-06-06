في وضح النهار .. حالة خطف جديدة بالقرب من مصياف غربي حماة

وقعت حالة خطف جديدة في وضح النهار بالقرب من مصياف غربي حماة حيث قام خاطفون مجهولون يرتدون اللباس العسكري ويستقلون سيارة بيك اب محملة برشاش دوشكا بايقاف احدى السيارات العابرة بالقرب من معسكر الطلائع وخطفها مع سائقها وأربع ركاب كانوا فيها.

وأفادت مصادر محلية أن “الخاطفين قاموا بإنزال سيدتين وطفل من السيارة بدايةً و (رمي) سيدة أخرى عاجزة على حافة الطريق بعد مسافة حوالي 10 كم من مكان الخطف”.

وبين مصدر من الشرطة أن “الحادثة وقعت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، وأن السيارة من نوع جيب تعمل على خط بيروت – جسر الشغور”.

وأضاف المصدر أنه “حسب المؤشرات ومشاهدات الأهالي، تبين أن خط سير الخاطفين هو طريق دير ماما – اللقبة – القريات – دير شميل – الصارمية – سلحب، والتحقيقات جارية لإلقاء القبض على الفاعلين ومحاسبتهم حسب القانون”.

وأضاف المصدر أنه “تم تأمين احتياجات النساء والطفل ومنامتهم من قبل مديرية منطقة مصياف”.

يذكر أنه في شهر شباط الماضي اختطف مجهولون سيارتين مع سائقيهما، كانتا متجهتان على طريق لبنان، حيث اعترض مجهولون السيارتين بالقرب من مفرق تويم في ريف حماه الغربي وقاما بخطف السيارتين مع السائقين والركاب، ماعدا امرأة واحدة، قام الخاطفون بإنزالها على الطريق.



تلفزيون الخبر