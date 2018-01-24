في وسط دمشق .. مخلفات المطاعم تغمر المحال المجاورة بمياه الصرف الصحي!

الواقع يتجاوز الصور وحتى الكلمات تقصّر في وصف المشكلة بعد اجتياح مياه الصرف الصحي المحلات في شارع السبكي مقابل حديقة السبكي وشارع حافظ إبراهيم وغمرها بالتلوث مع ما يرافق ذلك من انتشار للقوارض والجرذان نتيجة لذلك، والسبب- كما يقول أصحاب المحلات المتضررة- ناجم عن قيام أصحاب المطاعم والوجبات السريعة الذين يرمون مخلفات مطاعمهم وقاذوراتهم وتصب في “المجرور العام” ما يسبب اختناقات وغمراً بالمياه العادمة لتلك المحلات المجاورة.





ويقول سكان وأصحاب المحلات المتضررة إنها ليست المرة الأولى التي نعاني منها من طوفان مياه الصرف الصحي في محلاتنا نتيجة مخلفات تلك المطاعم رغم التعاميم والقرارات التي تمنع عليهم ذلك تحت طائلة الإغلاق والغرامة.





ولا ينكر أصحاب الشكوى أن محافظة دمشق استجابت لفتح وتسليك المجرور من الاختناقات لكن المشكلة مزمنة وتتكرر باستمرار مع كل حالة اختناق للمجرور العام نتيجة استمرار أصحاب المطاعم برمي المخلفات والقاذورات في المجاري خلافاً للقانون ويطالبون بحل جذري للمشكلة من خلال إجراءات رادعة تمنع أصحاب المطاعم من الاستمرار بالمخالفة وتطبيق القانون والإجراءات اللازمة.





وقالوا: إن المحافظة عندما واجهت أحد أصحاب المطاعم بأن المشكلة ناجمة عن مخالفتهم الدائمة لم يهتم للأمر، وإن جاز القول: إنه من الطبيعي أن تتعرض أحياء المخالفات السكنية والعشوائية لاختناقات وتلوث الصرف الصحي، نظراً لغياب منظومة صرف صحي متكاملة لكن أن تتعرض شوارع وأحياء “ذات النجوم” ووسط دمشق لاختناقات الصرف الصحي فإن ذلك مثار دهشة واستغراب ونترك للصور أن تتحدث.





المصدر: تشرين