في منطقة المزة بدمشق.. أقدم على قتل شقيقه بسبب خلاف على زجاجة خمر

وردت معلومات إلى قسم شرطة المزة الغربي في دمشق حول دخول مصاب إلى المشفى يدعى (هايل . ف) نتيجة تعرضه لطعنتين في الرقبة والصدر، وعلى الفور توجهت دورية من القسم إلى المشفى، وتبين أن المصاب قد فارق الحياة بسبب النزيف .



وبسؤال المسعف شقيق المغدور المدعو (محمد. ف) عن سبب وفاة شقيقه أفاد أن شقيقه قام بضرب نفسه بواسطة زجاج مكسور وهو بحالة السكر الشديد، وبعد جمع المعلومات والأدلة بحادثة مقتل المغدور تم الاشتباه بشقيق المغدور كونه كان أيضاً في حالة سكر أثناء الحادثة،و بمواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بقتل شقيقه (هايل) بسبب خلاف بينهما وهما الاثنين في حالة السكر كونهما مدمني كحول، حيث قام بطعنه طعنتين بأداة حادة (سكين مطبخ) وأوقف سيارة أجرة وقام بإسعافه إلى المشفى، وبعد إسعافه خرج من المشفى واشترى زجاجة مشروب(كحول) وتعاطاها، وقد أفاد والد المغدور أنه سمع ولديه يصرخان على بعضهما بسبب خلافهما على زجاجة خمر، وفض الخلاف بينهما وعندماعاد لغرفته تشاجر ولديه مرة أخرى وحصلت الجريمة ، وأنه سبق وأن قام بتنظيم أكثر من ثلاثين ضبطاً بحق ولديه في قسم شرطة المزة الغربي بسبب الخلافات العائلية وبعضها وهما بحالة السكر الشديد .



تم التحرز على أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص .





وزارة الداخلية السورية