في معرض دمشق الدولي غسالة بـ 25 ألف ليرة!!

عرض أحد الأجنحة في الدورة 16 لمعرض دمشق الدولي للغسالات القديمة ذات الحوض الواحد التي انقرضت بعد منافسة ذات الحوضين، والأتوماتيكة لها نهاية القرن العشرين.إلا أن شركة في حلب واظيت على تصنيع هذا النوع من الغسالات بقياسين “كبير وصغير” وبأسعار تناسب الشريحة ذات القدرة الشرائية المتدنية والتي باتت تشكل الغالبية العظمى من السوريين.



ويبلغ سعر هذه الغسالة “التحفة” 35 ألف ليرة للحجم الكبير، والصغير 25 ألف، فيما تبدأ أسعار الغسالات الأكثر تطوراً من سعر 150 ألف ليرة ..!.



لا شك أن صاحب هذا المنتج كان حاذقاً لجهة استهدافه هذه الشريحة التي تزداد اتساعاً، لاسيما أنه هو المُنتِج الوحيد لهذا النوع من الغسالات، لا بل أنه قد يشكر على هذه الخطوة التي تعد بشكل أو بآخر بأنها متنفس لكثير من الشرائح في ظل تدني القدرة الشرائية لليرة السورية، وتدني مستوى الدخل أيضاً..!.



لكن في المقابل فإن هذا الأمر يندرج ضمن سياق التخلف الاقتصادي لجهة أن المستهلك بات مضطراً استخدام منتجات أضحت من الماضي، عوضاً عن اقتنائه أخرى تواكب التطور، ما يعطي بالنتيجة مؤشراً سلبياً للواقع الاقتصادي، ويعري بالمحصلة تواضع مخرجات الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي..!.









