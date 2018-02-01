في محلات بيع الجوالات ببرج دمشق .. أجهزة خليوي ممنوعة الاستخدام في سوريا!

وبحسب مصادر الجمارك فإن الجوالات من طراز HOPO صينية المنشأ وهي نوعية من الأجهزة غير مسموحة في القطر وممنوع استيرادها، مبينة أن الأجهزة المضبوطة تحمل لصاقات مزورة (siatra) تتضمن أن هذه الأجهزة قابلة للعمل على الشبكة السورية أي أن التعريف عنها قد تم لدى الشركة السورية للاتصالات ومدفوعة الرسوم المتوجبة، مضيفة بأن هذه الأجهزة كانت تباع لدى خمسة محال في برج دمشق والتي تعود ملكيتها كلها لشخص واحد، وقد تم تنظيم الضبط اللازم بالمخالفة وقدرت غرامة الأجهزة مبدئياً بعشرات ملايين الليرات.‏

وبحسب مصادر الجمارك فإن الجوالات من طراز HOPO صينية المنشأ وهي نوعية من الأجهزة غير مسموحة في القطر وممنوع استيرادها، مبينة أن الأجهزة المضبوطة تحمل لصاقات مزورة (siatra) تتضمن أن هذه الأجهزة قابلة للعمل على الشبكة السورية أي أن التعريف عنها قد تم لدى الشركة السورية للاتصالات ومدفوعة الرسوم المتوجبة، مضيفة بأن هذه الأجهزة كانت تباع لدى خمسة محال في برج دمشق والتي تعود ملكيتها كلها لشخص واحد، وقد تم تنظيم الضبط اللازم بالمخالفة وقدرت غرامة الأجهزة مبدئياً بعشرات ملايين الليرات.‏