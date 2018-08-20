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في مجزرة جديدة للعدوان السعودي..ارتقاء 13 صيادا يمنيا بالحديدة

ارتقى 13 صيادا يمنيا وجرح 4 آخرون وفقد 4 في مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي بالحديدة.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن 13 صيادا استشهدوا وجرح 4 آخرون وفقد 4 إثر غارات استهدفت قاربي صيد بالقرب من جزيرة السوابع بالحديدة.

كما ارتقى يمني وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلة جراء قصف جوي ومدفعي شنه العدوان السعودي على مناطقهم السكنية في محافظة صعدة اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن مواطنا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة جراء قصف صاروخي ومدفعي على منازلهم بمديرية شدا الحدودية كما أصيبت طفلة بجروح جراء انفجار قنابل ألقاها طيران العدوان على مناطق سكنية في مديرية رازح في صعدة.

ويواصل النظام السعودي غاراته وقصفه للمناطق الحيوية والسكنية اليمنية

في إطار عدوانه المتواصل الذي يشنه على اليمن منذ آذار عام 2015  الذي يستخدم فيه أسلحة محرمة دوليا حيث ارتكب سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.