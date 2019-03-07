في لبنان ..شابة في الـ ١٥ خطفت وقتلت ورميت

عثرت السلطات اللبنانية على جثة فتاة يافعة سورية، في بلدة حوش تل صفية في مدينة بعلبك في لبنان، وذلك بعد أسبوع من خطفها على أيدي مجهولين.





وأشارت “الوكالة الوطنية للأنباء” اللبنانية إلى أنه “تم العثور على جثة السورية “حلا م أ“ (15 عاما) ملفوفة بقطعة قماش في حقل زراعي ببلدة حوش تل صفية”.





وبينت الوكالة أن “سيارة تابعة للدفاع المدني تولت نقلها إلى مستشفى بعلبك الحكومي، لتتم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي والوقوف على أسباب الوفاة”.





فيما لم تشر الوكالة الإعلامية أو أي مصدر آخر إلى الطريقة أو المنطقة التي تمت فيها عملية الخطف.





يذكر أن عدة حوادث خطف فتيات سوريات شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، كما تم العثور على جثة شاب سوري نهاية شهر كانون الثاني الماضي في منطقة العريضة اللبنانية بعد غرقه في النهر الكبير.