في كفرسوسة.. أيادي السارقين تمتد إلى أحد المنازل

تقدم أحد المواطنين إلى قسم كفرسوسة وأدعى بسرقة مبلغ مالي يقدر ب13عشر مليون ليرة سورية ومصاغ ذهبي من منزله، بتاريخ يوم الجمعة في السادس من الشهر الجاري.



وعلى الفور توجهت إحدى الدوريات إلى منزل المدعي لتحقيق بالحادثة، فاشتبهت بأحد الأشخاص المتواجدين هناك، فتوجهت دورية إلى منزل المشتبه به، وقامت بتفتيشه لتعثر هناك على حقيبة تحوي على المبلغ المسروق إضافة إلى المصاغ الذهبي كاملاً، واعترف المقبوض عليه بوجود شخصين آخرين ساعداه في عملية السرقة.



وبعد البحث والتحري تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على الفاعلين الآخرين وذلك في محلة السبينة في ريف دمشق واعترفوا بقيامهم بالتخطيط والتنفيذ لعملية السرقة.



وسيصار إلى تقديم جميع المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.