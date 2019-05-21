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في عمر الـ 80 .. تحقق حلمها !!

إلى ماذا يطمح الإنسان في عمر الـ80؟ ربما إلى مكان هادئ وحياة سعيدة بعيدة عن الصخب.. هذا الأمر لا ينطبق على بيت هاويت، التي احتفلت بذكرى ميلادها الثمانين ببداية مسيرة عمل جديدة .


حيث إن بيت هاويت توجت عامها الثمانين بانطلاقة مهنية جديدة، حيث لم يمنعها تقدم العمر من أن تصبح عارضة أزياء .


ووقعت العجوز، التي كانت تشتغل أستاذة وتقاعدت قبل 10 سنوات، عقدا مع شركة "MOT Models" لتصميم وعرض الأزياء في لندن .


وذكرت هاويت "هذا أمر لا يوصف ولا يصدق.. لطالما كان حلمي أن أصبح عارضة أزياء، لكنني لم أكن أعتقد أنني سأدخل هذا المجال في هذا العمر".وتابعت "لم يكن العمر أبدا هاجسا بالنسبة لي، فأنا أعيش اللحظة، وها أنا الآن أفتح صفحة جديدة في كتاب حياتي" .


وكانت هاويت، منذ شبابها، تحلم بأن تصبح في يوم من الأيام عارضة أزياء، حيث قالت "حلمي هذا بدأ عام 1950، أي إنه تحقق بعد نحو 69 سنة من الانتظار".


يشار إلى أن عدد عارضات الأزياء، اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاما، ارتفع خلال أسابيع الموضة في لندن وميلانو وباريس الأخيرة، حيث زاد العدد من 5 فقط في ربيع عام 2016 إلى 27 في ربيع عام 2018.


وتبلغ أكبر وأقدم عارضة أزياء في العالم من العمر 90 عاما، وتدعى دافني سيلفي وتتحدر من العاصمة البريطانية لندن .