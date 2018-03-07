في طرطوس..43 باخرة فرغت أكثر من مليون طن قمح

أشار المهندس محمد حسين مدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في طرطوس إلى استقرار مخزون القمح الموجود في المستودعات والذي يؤمن حاجة المطاحن العامة والخاصة في المحافظة حيث تم تزويدها بأكثر من 77 ألف طن خلال العام الماضي إضافة لشحن 874 ألف طن إلى مطاحن دمشق وحلب وحمص وحماه واللاذقية بينما بلغ عدد البواخر الواردة إلى الفرع 43 باخرة محملة بكمية تزيد على 1,2 مليون طن من الاقماح المستوردة وتم شراء 3683 طن من القمح المحلي إضافة لشراء 2923 طناً بوساطة العقد الضامن ونأمل الوصول إلى الكميات المستلمة قبل الأزمة, حيث بلغت نسبة النمو هذا الموسم أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالموسم السابق.

وأضاف حسين: تقوم المؤسسة باستلام الأقماح الواردة إلى المرفأ بعد أخذ العينات بالتنسيق مع مديرية الجمارك وإدارة المرفأ والحجر الزراعي, بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة نقوم بتفريغ البواخر بسرعة قياسية, حيث يقوم عمال وكوادر المؤسسة بالعمل ليلاً ونهاراً وفي العطل الرسمية لإنجاز أعمال تفريغ البواخر بلا تأخير, ونتيجة هذه المتابعة والمثابرة تحقق كسب وقت لمصلحة المؤسسة مقداره 355 ألف دولار, ولا توجد عقبات أمام شحنها إلى كل المحافظات من خلال شاحنات المؤسسة والشركة الأردنية السورية والعراقية السورية ونشحن الأقماح إلى اللاذقية وشنشار في المنطقة الوسطى عبر السكك الحديدية ونعول على زيادة الكميات المشحونة بوساطة القطارات بما يحقق اختصاراً في الوقت وخفض التكاليف وزيادة الكميات المشحونة.