في طرطوس .. 5300 مواطن ينتظرون عداداتهم المسدد ثمنها منذ سنتين!

في حين يشتكي معظم السوريين قساوة التقنين الكهربائي، نجد في المقلب الآخر من يشتكي عدم حصوله على العداد الكهربائي لمنزله كي ينعم بالكهرباء ولو قليلاً رغم جور التقنين وتقنين التقنين، بعض هؤلاء مضى على انتظار حصولهم على العداد أكثر من سنتين، ورغم مراجعاتهم المتكررة للشركة العامة لكهرباء طرطوس ومراكزها في المناطق لا يسمعون سوى جواب واحد وهو لا عدادات في الشركة وعليكم الانتظار، فما هي الحكاية وما هي آفاق الحل إن وجدت؟



المدير العام للشركة العامة لكهرباء طرطوس مالك معيطة أوضح أن عدد طلبات المواطنين المقدمة للشركة للحصول على عدادات والمسدد قيمتها من قبلهم وغير المركبة حتى تاريخه بلغ /5306/ طلبات عداد على مستوى المحافظة، مضيفاً: إن الشركة تستجر العدادات الجديدة من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، لكن حالياً العدادات الجديدة غير متوفرة لذلك يتم العمل بعدادات قديمة يعاد إصلاحها وهذه العدادات غير متوفرة أيضاً بالعدد الكافي، وبالتالي يتم إعطاء الأولوية في التركيب لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والعسكريين وأيضاً لأي مواطن نتأكد أنه يقطن في منزله ولا يوجد فيه كهرباء، متوقعاً أن يتم تأمين العدادات في وقت قريب من خلال توريد كمية كبيرة من العدادات المتعاقد عليها من قبل المؤسسة العامة مع إحدى الدول.



الوطن