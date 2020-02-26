الجيش في جبل الزاوية من بوابة كفرنبل
الملك سلمان يستقبل حاخام “إسرائيلي”
حول تقنين المعرفة والإنترنت ورد وزارة الإتصالات
كفرنبل.. 4 كم تفصل الجيش العربي السوري عن أكبر معاقل جبهة النصرة
مشيخة قطر تتحرك لإنقاذ إرهابيي إدلب تحت ستار مساعدة النازحين
مقتل وجرح 10 جنود للاحتلال التركي
الجيش السوري على أبواب كفرنبل وواشنطن تراهن مجدّداً على «النصرة»
الجيش العربي السوري يسيطر على أكثر من 100 قرية وبلدة في ريف إدلب
الجيش يطلق معركة «جبل الزاوية» ويتقدم وعينه على أريحا
عدوان إسرائيلي جديد على دمشق
«الحربي» دمر الهياكل الدفاعية لـ«التركستاني» ومقرات قيادة وعربات مختلفة
إرهابيون ينقلبون على مشغلهم التركي ويحاولون الفرار من رأس العين
الجيش نحو تأمين طريق حلب اللاذقية بعد تحريره بلدتي الشيخ دامس وحنتوتين
تركيا تعتقل عشرات المسلحين السوريين لرفضهم القتال في إدلب
اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمسلحين الموالين لأنقرة قرب جبل الزاوية جنوب إدلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

في طرطوس .. 5300 مواطن ينتظرون عداداتهم المسدد ثمنها منذ سنتين!

في حين يشتكي معظم السوريين قساوة التقنين الكهربائي، نجد في المقلب الآخر من يشتكي عدم حصوله على العداد الكهربائي لمنزله كي ينعم بالكهرباء ولو قليلاً رغم جور التقنين وتقنين التقنين، بعض هؤلاء مضى على انتظار حصولهم على العداد أكثر من سنتين، ورغم مراجعاتهم المتكررة للشركة العامة لكهرباء طرطوس ومراكزها في المناطق لا يسمعون سوى جواب واحد وهو لا عدادات في الشركة وعليكم الانتظار، فما هي الحكاية وما هي آفاق الحل إن وجدت؟

المدير العام للشركة العامة لكهرباء طرطوس مالك معيطة أوضح أن عدد طلبات المواطنين المقدمة للشركة للحصول على عدادات والمسدد قيمتها من قبلهم وغير المركبة حتى تاريخه بلغ /5306/ طلبات عداد على مستوى المحافظة، مضيفاً: إن الشركة تستجر العدادات الجديدة من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، لكن حالياً العدادات الجديدة غير متوفرة لذلك يتم العمل بعدادات قديمة يعاد إصلاحها وهذه العدادات غير متوفرة أيضاً بالعدد الكافي، وبالتالي يتم إعطاء الأولوية في التركيب لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والعسكريين وأيضاً لأي مواطن نتأكد أنه يقطن في منزله ولا يوجد فيه كهرباء، متوقعاً أن يتم تأمين العدادات في وقت قريب من خلال توريد كمية كبيرة من العدادات المتعاقد عليها من قبل المؤسسة العامة مع إحدى الدول.

 

 


الوطن