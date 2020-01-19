في طرطوس.. كل أسطوانة غاز تصبح اثنتين !

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين أن الدوريات منتشرة في كافة الأسواق لضبط فواتير المواد الغذائية الأساسية والتدقيق فيها إضافة لمراقبة معتمدي الغاز مبيناً أنه تم خلال الأيام العشرة الأولى من هذه السنة تنظيم 71 ضبطاً منها 49 ضبطا شملت عدم وجود فواتير والبيع بسعر زائد كما تم تنظيم ضبطين لمحطتي وقود بسبب التلاعب بالمكاييل خلال الفترة نفسها وكذلك 4 إغلاقات شملت محلات سمانة وألبسة ومعصرة زيتون بسبب الغش بنسبة الزيت.



من جهة ثانية ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أمس مجموعة من معتمدي نقل وتوزيع الغاز يقومون بعملية غش واحتكار والاتجار بمادة الغاز المنزلي وبين حسام الدين أن المخالفين كانوا يقومون بنقل الأسطوانات المخصصة للمحافظة إلى مستودعاتهم قبل التوزيع وتفريغ الغاز من ضمنها في اسطوانات فارغة بحيث تصبح كل أسطوانة اثنتين ويتضاعف عدد الاسطوانات بنصف الوزن النظامي ويعاد بيعها ثانية بسعر السوق السوداء وتسلم الكمية المنقولة إلى المعتمدين بنصف الوزن أيضاً.



وأوضح أنه بلغ عدد الأسطوانات المضبوطة ١٤٩٣ أسطوانة بينها ٤٧٣ مملوءة والباقي فارغ معد للتعبئة من قبلهم مؤكداً أنه تم توقيف المتورطين وحجز السيارات الأربع الناقلة وتشميع المستودعات التي ضبطت فيها الكمية وسيتم استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





الوطن