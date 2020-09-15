في طرطوس. طابور السيارات على محطات الوقود يصل طوله لـ2 كلم

استمرت حالة الازدحام غير المسبوق على محطات الوقود في محافظة طرطوس بسبب تخفيض عدد الطلبات التي يتم تزويد المحافظة بها هذه الايام..



واليوم كان طابور السيارات على محطة القدموس عند مرقية وعلى كل محطة تم تزويدها بالمادة بطول يصل لنحو 2 كم ، و جميع أصحاب السيارات والدراجات يتحدثون بألم ومرارة عن هذا الواقع وعن ساعات الانتظار التي تصل لنحو ست ساعات حتى يظفر احدهم بثلاثين ليتراً او دون جدوى حيث يفاجأ بعد هذا الانتظار بانتهاء الكمية في المحطة بعد كل هذا الانتظار الذي يبدأ عند الأكثرية من الخامسة او السادسة صباحاً، وهكذا بالنسبة للدراجات التي يستخدمها الكثير من الموظفين والفلاحين والحرفيين والمدرسين في تنقلاتهم بين القرى.



مصدر مسؤول في محروقات طرطوس أوضح ان المديرية بدأت أمس بتوزيع الستة عشر طلباً التي تأتي للمحافظة على 32 محطة بهدف زيادة المحطات وتبعا لذلك تخفيف الازدحام وتوقع أن تتحسن الأمور في الأيام القادمة.الثورة