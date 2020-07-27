في طرطوس.. شخص يروج للمخدرات على شاطئ الأحلام

ألقى القبض على شخص يعمل على شاطئ الأحلام في طرطوس ويتعاطى المخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على فتات من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن ملابسه.



وزارة الداخلية السورية أكدت أنه «وبتدقيق وضعه تبين أنه من أرباب السوابق بجرائم السرقة والسلب وتشكيل عصابة أشرار، وأثناء التحقيق معه وردت إليه رسالة على برنامج "الواتس_أب" من شخص متواري أعلمه بوجود مبلغ مالي مخبئ في مكان على طريق (طرطوس ــ حمص) طلب منه أخذ المبلغ وإعطائه لشخص وأخبره أنه سيقوم بوضع كمية من مادة الحشيش المخدر في قرية "بيت_اسماعيل" بطرطوس، ويعلمه بمكانها عبر برنامج "الواتس أب"، وبدلالة المقبوض عليه تم التوجه إلى المكان وبالكشف عليه تم العثور على كمية خمسة كيلوغرامات وثمانمائة غرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن الحرش خلف تلة من الرمل والحجر.



تمت مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .