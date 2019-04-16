في سورية.. معمل غاز كبير يبدأ الإنتاج قريباً

أكد مدير عام الشركة السورية للغاز علي دربولي أن إقلاع معمل غاز شمال المنطقة الوسطى بكافة وحداته سيتم قريباً جداً وفق التوقعات الأولية بعد استكمال التوريدات ومجموعات العمل وذلك خلال جولة له على معمل غاز شمال المنطقة الوسطى ومحطة دبيسان الغازية ومحطة شمال الحسين للوقوف على حجم إنتاجها الحالي من الغاز.



جولة مدير الشركة بدأت من المحطة المؤقته للمعمل المذكور وتعمل حالياً باستطاعة تصل إلى 1,1 مليون م3 غاز يومياً بهدف نقل الغاز إلى وحدة التجفيف قبل تصديره إلى الشبكة السورية لنقل الغاز للاستفادة من كميات الغاز المتاحة في موقع الشمال من خلال مرحلة التشغيل المبكر للإنتاج وهي مرحلة سبقت تشغيل المعمل بكافة وحداته التكنولوجية.



مدير عام الشركة السورية للغاز علي دربولي طلب من مديري الشركة التعاون مع إدارة وكادر مديرية استثمار غاز شمال الوسطى لإزالة العقبات التي تواجههم نظرا للواقع الصعب في المنطقة والبعد الجغرافي عن المناطق المأهولة ومراعاة إجراءات السلامة المهنية المتبعة لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة لتشغيل كافة وحدات المعمل في الوقت المحدد.



دربولي طلب كذلك إعداد دراسة فنية اقتصادية تتضمن الخيارات المتوفرة لإعادة بناء محطة شمال الحسين الغازية وفق الحاجة الفعلية والأخذ بعين الاعتبار إمكانية الاستفادة من البنى التحتية المتبقية في المحطة وتأمين مولدات كهربائية غازية للمحطات لتأمين الطاقة الكهربائية بشكل مستمر.



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