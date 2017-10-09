في سورية: رسوم جديدة للسيارات الخاصة قريباً

أنجزت وزارة النقل مشروع مرسوم عدّلت بموجبه قيمة الرسوم المستوفاة من السيارات السياحية الخاصة، وذلك بعد توصية للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص بجلستها رقم 42 تاريخ 14/9/2017.

وبموجب مشروع المرسوم الذي أعدّته الوزارة فإنه يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركاتها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 رسم قدره مائة ألف ليرة سورية سنوياً، و300 ألف ليرة للسيارات التي سعة محركاتها أكبر من 4000 سم3 حتى 5000 سم3، على أن تستوفى 600 ألف ليرة على السيارات التي سعة محركها أكبر من 5000 سم3 حتى 6000 سم3، في حين تستوفى 900 ألف ليرة سنوياً كرسم من السيارات التي محركها أكبر من 6000 سم3.